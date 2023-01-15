Новое оборудование получили три музея Удмуртии

Планируется закупить оборудование еще в 6 объектов культурыФото: @solovev_vm

В Удмуртии в рамках национального проекта «Культура» были оснащены современным оборудованием три муниципальных музея. Об этом сообщил министр культуры республики Владимир Соловьев.

В 2022 году благодаря нацпроекту оборудование удалось закупить в следующие музеи:

- Музей истории и культуры в Воткинске;

- Завьяловский музей истории и культуры;

- Граховский районный краеведческий музей имени Ашальчи Оки.

«В этом году планируется закупить современное музейное оборудование для: Национального музея Удмуртии им. К. Герда, Сарапульского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Глазовского краеведческого музея, Алнашского историко-литературного музея и Увинского историко-художественного музея», – говорится в сообщении министра культуры Удмуртии.

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