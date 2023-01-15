Жилой дом сгорел в Можге утром 14 января

Пожар в Можге произошел рано утром фото: @chp_dtp_udmurtiya

Около 5 утра 14 января в частном доме в городе Можга на улице 60 лет Октября произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Общая площадь пожара составила 370 кв.м. Огнем был уничтожен сам жилой дом, гараж, две постройки сельскохозяйственного назначения и два навеса.

«Повреждены кровля соседнего дома и надворные постройки, а также навес и стена еще одного соседнего дома. Огнеборцам удалось не допустить распространение огня и спасти соседние дома, которые находились на расстоянии 1 и 2 метрах», – говорится в сообщении ведомства.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Всего за 14 января пожарные-спасатели выезжали 6 раз на пожары разной степени сложности.

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