Признанного иностранным агентом экс-депутата Илью Яшина могут этапировать в Глазов

Фото: Александра Астахова

Признанного иностранным агентом и осужденного за фейки о российской армии оппозиционного политика Илью Яшина могут этапировать в СИЗО-2 в Глазове. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

«…. Я буду переведён в СИЗО-2 Удмуртии, который располагается в городе Глазов (примерно 150 км от Ижевска). Впрочем, не удивлюсь, если и в какой-нибудь другой регион отправят», – говорится в сообщении.

Напомним, что 9 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Илью Яшина к 8 с половиной годам в колонии общего режима. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии. В частности, о причастности военных вооруженных сио России к событиям в Буче. В конце декабря его этапировали в Ижевск.

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