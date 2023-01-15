Диетолог рассказала о том, каким образом пакетированные соки влияют на здоровье

Стоит уделять внимание свежевыжатым сокам Фото: Амир Закиров

Не секрет, что пакетированный сок – удобная часть для перекуса с собой или для полдника ребенка. Но так ли они полезны? Как рассказала в беседе с RT диетолог Ирина Бережная, далеко не каждый сок имеет внутри пользу спелых фруктов.

Разумеется, чтобы соки дольше хранились, в их состав часто включают сахара, стабилизаторы и консерванты. Некоторые из которых могут быть достаточно агрессивными при попадании в организм человека.

Кроме этого, диетолог отметила, что сами по себе покупные соки достаточно концентрированные.

«Даже если просто выдавить свежий сок из яблок, то на стакан необходимо около пяти штук. Пять яблок сразу не съесть. Ведь это огромное количество простых сахаров и фруктозы. Соответственно, это оказывает влияние на зубы, желудок, стимулирует выброс инсулина», – рассказала Ирина Бережная.

Диетолог посоветовала в качестве вкусной альтернативы на основе фруктов и ягод обращать внимание на компоты и морсы, где сама концентрация вредных веществ меньше.

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