Заявления на сдачу ЕГЭ-2023 принимаются в Удмуртии до 1 февраля

Министерство образования определила сроки сдачи ЕГЭ Фото: Диля Ахмадишина

Ученики 11 классов и выпускники прошлых лет могут подать заявление на участие в ЕГЭ-2023 до 1 февраля включительно. Об этом сообщает Министерство образования Удмуртии.

Выпускники прошлых лет и студенты СПО имеют право выбрать дату сдачи экзамена весной или летом.

Первая категория может сдать единый экзамен в досрочный период с 20 марта по 19 апреля или резервные дни основного периода с 22 июня по 1 июля.

Учащиеся СПО могут сдавать ЕГЭ досрочно с 20 марта по 19 апреля или в основной период с 26 мая по 20 июня.

Школьники могут подать заявление в своем общеобразовательном учреждении. А выпускники прошлых лет и студенты СПО для подачи документов должны обратиться в Управлении образования Администрации города Ижевска.

Для написания заявления при себе необходимо иметь:

- паспорт (оригинал и копия);

- СНИЛС;

- аттестат о среднем общем образовании (для выпускников прошлых лет);

- диплом СПО (для выпускников СПО);

- справку об обучении и освоении образовательных программ среднего общего образования установленного образца (для обучающихся СПО).

Участники экзамена должны указать дисциплины, которые планируют сдавать. Важно помнить, что для выпускников 2023 года обязательными предметами являются русский язык и математика.

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