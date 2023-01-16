В Ижевске начался прием документов на компенсацию детского отдыха

Родители смогут частично возместить стоимость путевки в оздоровительные лагеря Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В столице Удмуртии стартовал прием документов на частичное возмещение стоимости детских путевок в загородные оздоровительные лагеря. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба администрации Ижевска.

Получить компенсацию физические и юридические лица смогут на весь каникулярный период 2023 года. Заявочная кампания, включающая зимний, весенний и летний отдых, будет проходить до 28 февраля. Также до 29 сентября будут приниматься документы за осенний каникулярный период.

Можно подать заявку одним из трех способов:

- через Управление образования городской администрации;

- через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Удмуртии;

- через любой МФЦ.

Подробности можно узнать на официальном сайте Ижевска и по телефону: 41-45-63.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Погода в Ижевске 16 января: небольшая облачность и до -12 градусов

Большинство случаев обморожения в Удмуртии зафиксировано у людей в состоянии опьянения

В топ лучших музеев России попали выставки из Удмуртии

Признанного иностранным агентом экс-депутата Илью Яшина могут этапировать в Глазов