В Ижевске начался прием документов на компенсацию детского отдыха

Родители смогут частично возместить стоимость путевки в оздоровительные лагеря
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В столице Удмуртии стартовал прием документов на частичное возмещение стоимости детских путевок в загородные оздоровительные лагеря. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба администрации Ижевска.
Получить компенсацию физические и юридические лица смогут на весь каникулярный период 2023 года. Заявочная кампания, включающая зимний, весенний и летний отдых, будет проходить до 28 февраля. Также до 29 сентября будут приниматься документы за осенний каникулярный период.
Можно подать заявку одним из трех способов:
- через Управление образования городской администрации;
- через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Удмуртии;
- через любой МФЦ.
Подробности можно узнать на официальном сайте Ижевска и по телефону: 41-45-63.
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