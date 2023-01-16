Девочку–подростка в розовой куртке ищут в Сарапуле

Фото: ПСО «РЕГИОН 18» (Поиск пропавших людей Удмуртия)

В Сарапуле пропала Баранова Влада, 2008 года рождения. Об этом сообщает ПСО «Регион 18» ВКонтакте.

В последний раз девочку видели на улице Раскольникова. Она была одета в короткую розовую курточку, платок, черные брюки и бордовые ботинки. В руках у нее была черная сумка в клетку.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшей, или вам известно ее местонахождение, просим незамедлительно сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону 8 951 195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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