«Удмуртавтодор» могут внести в реестр недобросовестных поставщиков Удмуртии

«Удмуртавтодор» не выполнило условия заключенного контракта Фото: Алена Селезнева

Сегодня, 16 января в 15:00 будет решаться вопрос о внесении главного дорожного предприятия республики «Удмуртавтодор» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщается Федеральная антимонопольная служба Удмуртии.

Обращение в ведомство написало «Управление автомобильными дорогами Удмуртии». «Удмуртавтодор» не выполнило условия заключенного с Управлением контракта. Организации заключили его по результатам конкурса на реконструкцию участков дороги Дебесы-Уйвай.

Рассмотрение обращения пройдет в региональном УФАС.

Напоминаем, что недавно предприятие перешло под управление директора «Ижавиа» Александра Синельникова. Он будет работать над выводом «Удмуртавтодора» из кризиса ближайшие 3 года.

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