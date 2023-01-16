«Удмуртавтодор» могут внести в реестр недобросовестных поставщиков Удмуртии

«Удмуртавтодор» не выполнило условия заключенного контракта
Фото: Алена Селезнева
Сегодня, 16 января в 15:00 будет решаться вопрос о внесении главного дорожного предприятия республики «Удмуртавтодор» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщается Федеральная антимонопольная служба Удмуртии.
Обращение в ведомство написало «Управление автомобильными дорогами Удмуртии». «Удмуртавтодор» не выполнило условия заключенного с Управлением контракта. Организации заключили его по результатам конкурса на реконструкцию участков дороги Дебесы-Уйвай.
Рассмотрение обращения пройдет в региональном УФАС.
Напоминаем, что недавно предприятие перешло под управление директора «Ижавиа» Александра Синельникова. Он будет работать над выводом «Удмуртавтодора» из кризиса ближайшие 3 года.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
600 метров незаконных рыболовных сетей извлекли из реки Камы в Удмуртии
В Ижевске начался прием документов на компенсацию детского отдыха
Гороскоп на день: 16 января Рыбам стоит взглянуть на мир по новому, а Ракам – решиться сделать шаг в будущее