Бывшего чиновника из администрации Ижевска осудили за получение взятки

Экс-чиновника оштрафовали Фото: Архив КП

В законную силу вступил приговор бывшего начальника отдела учета и распределения жилья управления ЖКХ Администрации Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Мужчину судили по статье «Получение взятки». Экс-чиновник получал деньги от риэлтора за ускоренную приемку квартир. Они были предназначены для переселения людей из аварийного жилья.

Преступление мужчины выявили сотрудники УФСБ России по Удмуртии. Экс-чиновник признал свою вину. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 960 тыс. рублей.

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