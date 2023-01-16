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НовостиОбщество16 января 2023 6:51

На Аллею мужества в Глазове внесут имена погибших в ходе спецоперации

Работы планируют закончить 15 февраля
Виола Романова
Фото: Сергей Коновалов ВКонтакте @konovaloovsn

Фото: Сергей Коновалов ВКонтакте @konovaloovsn

В феврале этого года на Аллее мужества в Глазове появятся имена погибших в ходе СВО бойцов из Глазовского района. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава города Сергей Коновалов.

«Здесь мы увековечим имена глазовчан и жителей Глазовского района, геройски погибших в ходе специальной военной операции», – сказал глава.

Имена погибших в Украине внесут в ряд с бойцами воевавших в Афганистане, Сирии и Чечне. Это решение обсудили с родными погибших из Глазова, ветеранами боевых действий и военным комиссаром.

Сегодня, 16 января с Аллеи снимут старые таблички. Работы хотят завершить до 15 февраля.

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