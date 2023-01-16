На Аллею мужества в Глазове внесут имена погибших в ходе спецоперации

Фото: Сергей Коновалов ВКонтакте @konovaloovsn

В феврале этого года на Аллее мужества в Глазове появятся имена погибших в ходе СВО бойцов из Глазовского района. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава города Сергей Коновалов.

«Здесь мы увековечим имена глазовчан и жителей Глазовского района, геройски погибших в ходе специальной военной операции», – сказал глава.

Имена погибших в Украине внесут в ряд с бойцами воевавших в Афганистане, Сирии и Чечне. Это решение обсудили с родными погибших из Глазова, ветеранами боевых действий и военным комиссаром.

Сегодня, 16 января с Аллеи снимут старые таблички. Работы хотят завершить до 15 февраля.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Бывшего чиновника из администрации Ижевска осудили за получение взятки

«Удмуртавтодор» могут внести в реестр недобросовестных поставщиков Удмуртии

600 метров незаконных рыболовных сетей извлекли из реки Камы в Удмуртии