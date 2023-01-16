Мужчина из Ижевска отправится в колонию за кражу бутылки пива

Мужчину отправят в колонию на 2 года
Фото: Иван Макеев
В Ижевске за кражу пива из магазина осудили 42-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
В октябре прошлого года мужчина, не дождавшись 10 утра, пришел в магазин за пивом. Он хотел купить 1,5 литровую бутыль, но менеджер магазина отказала ему. Разозлившись, ижевчанин достал из кармана кухонный нож. Угрожая им, он взял пиво и убежал.
Суд приговорил его к 2 годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Администрацию Индустриального района Ижевска возглавил Николай Туркеев
Бывшего чиновника из администрации Ижевска осудили за получение взятки
«Удмуртавтодор» могут внести в реестр недобросовестных поставщиков Удмуртии