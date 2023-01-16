Мужчина из Ижевска отправится в колонию за кражу бутылки пива

Мужчину отправят в колонию на 2 года Фото: Иван Макеев

В Ижевске за кражу пива из магазина осудили 42-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В октябре прошлого года мужчина, не дождавшись 10 утра, пришел в магазин за пивом. Он хотел купить 1,5 литровую бутыль, но менеджер магазина отказала ему. Разозлившись, ижевчанин достал из кармана кухонный нож. Угрожая им, он взял пиво и убежал.

Суд приговорил его к 2 годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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