Администрацию Индустриального района Ижевска возглавил Николай Туркеев

Он приступил к обязанностям 16 января. Фото: телеграм-канал Администрации города

На пост главы администрации Индустриального района Ижевска назначили Николая Туркеева. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

К своим обязанностям Николай Сергеевич приступил 16 января. На посту он сменил Юрия Безмельницына. Его перевели на его прежнюю должность заместителя Главы Администрации района. Напомним, что должность районного руководителя освободилась 30 сентября прошлого года, когда экс-главу Любовь Зайцеву избрали в Госсовет Удмуртии.

СПРАВКА

Туркеев родился в Сарапуле 19 августа 1976 года. Выпускник ИжГТУ 1998 года. Имеет квалификацию инженера. В свое время работал в Удмуртстате, Министерствах строительства и природных ресурсов Удмуртии.

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