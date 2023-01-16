7-летний мальчик и 3-летняя девочка пострадали в ДТП с грузовиком в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Вечером 13 января в Игринском районе Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по МВД.

Дорожная авария случилась на 269 км дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга». 28-летняя женщина за рулем автомобиля Богдан 2110 не предоставила преимущества в движении при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке. В результате этого она врезалась в грузовик МАН, которым управлял 45-летний мужчина без прав.

В ДТП пострадали водитель легковушки и два ее пассажира: семилетний мальчик и трехлетняя девочка. Она сидели в детских креслах. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Ведется расследование.

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