Жители Можги мерзнут без отопления с 13 января

Можгинцы мерзнут уже 4 дня Фото: Мария Бакланова

С 13 января жители нескольких микрорайонов Можги мерзнут без отопления. Об этом можно судить по сообщениям главы города Михаила Трофимова и гневным комментариям можгинцев в соцсетях.

Утром в пятницу в котельне №12 произошла авария. После этого рабочие продолжали находить места утечек с завидной скоростью. Без тепла остались жители сразу нескольких микрорайонов города, в том числе Вешняковского, Чебершурского и Наговицынского. В тот же день в Администрации города прошло заседание КЧС, в результате которого власти приняли решение продолжить аварийно-восстановительные работы до их полного окончания. По планам на это должен был уйти один день.

Однако 14 января утечки продолжали появляться, а также к ним добавилась авария на кабельной линии – некоторые можгинцы остались еще и без света.

Произошло несколько прорывов на теплотрассах. Фото: Михаил Трофимов ВКонтакте @m_trofimov

Сообщение о последней утечке было вчера. Подрядчики продолжают работать над их устранением.

Сейчас подача тепловой энергии в магистраль производится. Но жители города продолжают жаловаться на отсутствие отопления в домах. В этом случае им рекомендуют обращаться в их управляющие компании, но многие горожане отмечают, что эти звонки не приводят ни к чему хорошему.

«Я все-таки дозвонилась, в УК говорят, что нет давления звоните в ЖКХ. В ЖКХ говорят – звоните в УК пусть выпускают воздух. Что делать с этим?! Когда будет тепло?» – написала жительница Можги Ксения.

Кстати, от звонков в ЖКХ горожане тоже не в восторге. По их словам, сотрудники службы или не берут трубку, или кладут трубку на стол.

Сегодня о новых протечках не сообщалось.

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