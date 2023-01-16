Гороскоп на день: 17 января Тельцам стоит снять розовые очки, а у Козерогов – интересное знакомство

Перемены всегда к лучшему Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на вторник.

Овен

Семейным Овнам стоит переключить внимание с работы на близких людей. Сейчас как никогда они нуждаются в вас. Тщательно проверяйте информацию, не расстраивайтесь раньше времени.

Телец

Ваша привязанность, возникшая совсем недавно, была хороша. Но стоит снять розовые очки, чтобы заметить то, от чего так долго бежали. Хорошее решение – взять небольшую паузу и реально оценить, стоит ли начинать все снова.

Близнецы

Идея, возникшая в вашей голове сегодня, хороша как никогда. Зафиксируйте ее, чтобы развить в будущем. Обратите внимание на окружающих – есть те, кто готов вам помочь, не отказывайтесь от их услуг.

Рак

Не стоит тратить слишком много, иначе рискуете остаться на мели. Отнеситесь со всей серьезностью к взятым на себя обязательствам. Ваш настрой поможет достичь желаемого.

Лев

Займитесь своим здоровьем. Это должно стать на несколько недель вашим главным приоритетом. Не бегите от проблем, а решайте их. Пусть даже они вызывают у вас отрицательные эмоции.

Дева

Этот день запомнится Девам надолго – встречами, предложениями, а также спорами. Будьте как можно спокойнее, чтобы не наделать глупостей. Вам сейчас не нужны конфликты.

Весы

День хорошей продуктивности. Распределите задачи по времени и планомерно их выполняйте. Вечером стоит вознаградить себя ужином в кафе и встречей с друзьями.

Скорпион

Приложите все усилия, чтобы избежать конфликтов в этот день. Иначе последствия окажутся катастрофическими. Не давайте пустых обещаний, лучше вообще промолчать.

Стрелец

Ваши отношения – это то, что вам стоит проанализировать. Все ли вас устраивает, все ли идет так, как вам хочется? Если нет, то вероятно стоит успокоиться и подумать над их развитием в нужную вам сторону. Один неверный шаг, и отношения лопнут, как воздушный шарик.

Козерог

17 января все может пойти не по плану. Но не стоит расстраиваться – так нужно Вселенной. Вас ждет новое знакомство, которое принесет не только приятное общение, но и пользу. Скоро вас ждет радостное событие.

Водолей

Неужели все то, что вы делаете – это слишком мало? Остановитесь и проанализируйте – поверьте, вам есть чем гордиться! Стоит уделить время делам, связанным с карьерным ростом, но не обсуждайте проблемы с малознакомыми людьми.

Рыбы

17 января – хороший день в финансовом плане, но будьте внимательны – не потратьте все до последней копеечки. Найдите время, чтобы заняться творчеством. Одиноких Рыб ждет интересная встреча.

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