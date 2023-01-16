Один человек пострадал при пожаре в однокомнатной квартире в Ижевске

Среди эвакуированных был ребенок Фото: Сергей ГРАЧЕВ

16 января примерно в 03:00 на Клубной улице в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Загорелась однокомнатная квартира. Пожарные эвакуировали 9 человек, в том числе 1 ребенок. Есть пострадавший.

Общая площадь пожара составила 30 кв.м. Пламя уничтожило и повредило внутреннюю отделку квартиры в разных комнатах. По предварительным данным, квартира загорелась из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

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