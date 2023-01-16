Неинвазивное обследование печени стало доступно для жителей Удмуртии

Фото: Эльвира Пинчук в телеграме

Впервые для жителей Удмуртии стала доступно неинвазивное обследование печени. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер правительства Эльвира Пинчук.

Портативную систему диагностики фиброза печени закупили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Деньги на покупку выделили из республиканского бюджета.

«Оборудование, которым оснащена наша клиника, позволяет проводить наиболее полную комплексную оценку состояния печени пациента с воспалительными, вирусными и обменными нарушениями. Новый прибор расширил возможности дифференциальной диагностики. До сих пор возможность пройти диагностику на такой аппаратуре была только в Москве и Санкт-Петербурге», – сказала врач по функциональной диагностике РКИБ Лариса Краюшкина.

Такое обследование может понадобиться не только пациентам с хроническими вирусными гепатитами, но и со многими другими болезнями. В их числе ожирение и сахарный диабет. Также с помощью нового оборудования можно прогнозировать возможности реабилитации после алкогольного воспаления и другими токсическими поражениями печени.

Отметим, что раньше такая техника была доступна только в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Администрацию Индустриального района Ижевска возглавил Николай Туркеев

Бывшего чиновника из администрации Ижевска осудили за получение взятки

«Удмуртавтодор» могут внести в реестр недобросовестных поставщиков Удмуртии