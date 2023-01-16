В Сарапуле за организацию азартных игр осудили 5 человек

Фото: МВД России

В Сарапуле за организацию и проведение азартных игр задержали группу из 5 человек: двух мужчин (35 и 48 лет) и три женщины (26, 29 и 40 лет). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

С 2018 по 2021 г.г. обвиняемые открыли 6 игорных заведений в Сарапуле и Сарапульском районе. В помещениях были расставлены компьютеры. За ними посетители заведений играли в запрещенные игры. Подключаться к серверам нужно было через интернет.

Следователи опросили более 100 свидетелей, провели необходимые экспертизы, изъяли компьютеры и наложили арест на деньги обвиняемых.

Суд приговорил мужчину и женщину из этой группы к сроку лишения свободы от семи месяцев до двух лет. Мужчине – в колонии строгого режима, женщине - общего режима. Остальных трех приговорили к 1 году лишения свободы условно.

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