Подозреваемому выдали подписку о невыезде
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
36-летнего начальника одного из подразделений МЧС Удмуртии подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Ск России по Удмуртии.
Мужчина поручал своим подчиненным в рабочее время выполнять поручения для организации, которой руководит его родственник. Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Сейчас подозреваемому выдали подписку о невыезде.
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