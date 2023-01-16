Подозреваемому выдали подписку о невыезде Фото: Сергей ГРАЧЕВ

36-летнего начальника одного из подразделений МЧС Удмуртии подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Ск России по Удмуртии.

Мужчина поручал своим подчиненным в рабочее время выполнять поручения для организации, которой руководит его родственник. Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Сейчас подозреваемому выдали подписку о невыезде.

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