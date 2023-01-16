В городской поликлинике №10 в Ижевске назначили нового главврача

Наталья Николаевна Волкова. Фото: Эльвира Пинчук ВКонтакте
Новым главврачом ижевской ГП №10 стала Наталья Николаевна Волкова. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.
Волкова выполняет обязанности руководителя чуть меньше месяца. До этого она в течение 8 лет выполняла обязанности заместителя главврача поликлиники.
Специальность Волковой – аллерголог-иммунолог. Общий стаж работы в сфере здравоохранения 23 года.
СПРАВКА
Окончила ИГМА в 1999 году. Также есть второе высшее экономическое образование. С 2011 года занимала должность заместителя главврача клинико-диагностического центра ДГКБ №7. С 2016 года работала заместителем главврача ГП №10.
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