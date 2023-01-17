Погода в Ижевске 17 января: облачно с прояснениями и дневные -11°С

Прогноз погоды для ижевчан на вторник
Фото: Олег ЗОЛОТО
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня, 17 января, по прогнозу гидрометцентра республики ожидается облачность с прояснениями, столбик термометра опустится до -11..-13°С.
Ветер южного направления подует со скоростью 4-9 м/с.
На дорогах будьте осторожны, сохранится гололедица.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Администрацию Индустриального района Ижевска возглавил Николай Туркеев
Бывшего чиновника из администрации Ижевска осудили за получение взятки
«Удмуртавтодор» могут внести в реестр недобросовестных поставщиков Удмуртии