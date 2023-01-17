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НовостиОбщество17 января 2023 4:05

Погода в Ижевске 17 января: облачно с прояснениями и дневные -11°С

На дорогах гололедица
Алина Гужавина
Прогноз погоды для ижевчан на вторник

Прогноз погоды для ижевчан на вторник

Фото: Олег ЗОЛОТО

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня, 17 января, по прогнозу гидрометцентра республики ожидается облачность с прояснениями, столбик термометра опустится до -11..-13°С.

Ветер южного направления подует со скоростью 4-9 м/с.

На дорогах будьте осторожны, сохранится гололедица.

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