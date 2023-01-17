В ночь на 17 января в Удмуртии сгорел дом

Пострадавших нет. Фото: ПСЧ-37 @psch37

17 января примерно в 01:41 в деревне Бажанова загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37.

По приезде пожарных, дом и надворные постройки были полностью объяты пламенем. Общая площадь пожара составила 114 кв.м. Его тушили 10 спасателей с помощью 4 единиц техники.

Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводов в доме. Пострадавших нет.

Фото: ПСЧ-37 @psch37

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