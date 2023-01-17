Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с «КАМАЗом» в Удмуртии

Обстоятельства ДТП уточняются Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

На трассе «Ижевск-Воткинск» (около деревни Якшур) в Завьяловском районе Удмуртии 33-летний водитель «КАМАЗа» совершил наезд на автомобиль «ВАЗ-2112», которым управлял 50-летний мужчина. Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД по Удмуртии.

Легковушку выбросило на обочину Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате ДТП водитель легковушки скончался, а его 41-летний пассажир получил травмы и госпитализирован.

Наезд совершил грузовик Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

По факту наезда проводится проверка.

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