Закладчицу наркотиков задержали на улице Дзержинского в Ижевске

Женщине грозит до 20 лет в колонии. Фото: МВД по Удмуртии

В Ижевске на улице Дзержинского задержали 42-летнюю местную жительницу. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, ее подозревают в продаже наркотиков.

В карманах и сумке женщины нашли 13 свертков с наркотиками. В закладках, которые она сделала в подъездах домов, обнаружили еще 6 свертков. В квартире ижевчанки нашли более 1 200 таких же свертков, а также пакет с белым порошком. Общая масса наркотиков превысила 1 кг. Женщина объяснила, что работает закладчицей интернет-магазина, а наркотики она купила в Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

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