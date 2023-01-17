Олимпийские чемпионы по биатлону из России и Беларуси приедут в Ижевск

Соревнования будут идти с 21 по 27 февраля Фото: Архив КП

Биатлонисты из России и Беларуси приедут на всероссийские соревнования по биатлону «Ижевская винтовка». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В число именитых гостей вошли: призер Олимпийских игр 2022 Эдуард Латыпов, участник зимних Олимпийских игр 2018 и 2022 Антон Смольский, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Динара Алимбекова, серебряный призер Олимпийских игр в эстафете (2022) Ирина Казакевич и другие биатлонисты. Также в Ижевск приедет комментатор Дмитрий Губерниев – он будет освещать соревнования. Трансляция будет идти на телеканале «Матч ТВ».

Гонки пройдут в комплексе имени А.М. Демидова с 21 по 27 февраля. 23 февраля спортсмены примут участие в индивидуальной гонке, 25 – в суперпасьют. И 26 февраля пройдет большой масс-старт.

Для болельщиков организуют бесплатный трансфер в дни гонок, шатёр, развлекательная программа для детей и взрослых, а также фудкорт.

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