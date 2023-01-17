Женщина из Удмуртии зарезала ножом собутыльника и похоронила его труп в огороде

Женщина била собутыльника руками, ногами и табуретом Фото: Мария Бакланова

В поселке Ува за убийство осудили 43-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

22 апреля 2022 года женщина выпивала у себя дома с приятелем. Собутыльники поссорились и женщина начала избивать мужчину. В ход шли руки, ноги и табурет. В конце виновная схватилась за нож и зарезала товарища. Мужчина скончался на месте. После этого женщина похоронила его у себя в огороде. От ножа она избавилась.

Суд приговорил женщину к 10 годам в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

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