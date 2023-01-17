Один человек погиб в столкновении грузовика и стоящей на обочине легковушки в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

16 января, примерно в 15:00 на 6 км дороги «Аэропорт-Воткинский тракт» произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

32-летний водитель грузовика КАМАЗ врезался в стоящую на обочине легковушку ВАЗ-2112. За рулем сидел 49-летний мужчина.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончался. По факту происшествия проводится расследование.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

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