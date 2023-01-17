Гороскоп на день: 18 января Тельцы встретятся с давним другом, а Козероги окунутся в романтические приключения

Звезды знают о вашем завтра уже сегодня Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, что ждет представителей всех знаков зодиака 18 января.

ОВЕН

У Овнов не получится сосредоточиться на одном деле. Постоянно придется отвлекаться на мелкие задачи. Возможно, вам понадобится помощь.

ТЕЛЕЦ

Тельцов ожидает встреча с давним другом, который уже долгие месяцы жаждет увидеть вас. Возможно, придется помочь ему советом или просто поддержать.

БЛИЗНЕЦЫ

Не откладывайте важное дело – иначе потом придется попотеть. Но если вы займетесь им прямо с утра, все сложится удачно.

РАК

Возможно, придется решать вопросы, связанные с недвижимостью или документами.

ЛЕВ

Ваша судьба сегодня в ваших руках! Есть шанс встретить человека, с которым вы останетесь на всю жизнь.

ДЕВА

Старайтесь сегодня не принимать скоропалительных решений. О них потом можно пожалеть.

ВЕСЫ

Постарайтесь не поддаваться чужому влиянию – делайте, что считаете нужным и что требуется именно вам, а не другому человеку.

СКОРПИОН

Вас ждет борьба за лидерство в коллективе. Соперник окажется довольно сильным.

СТРЕЛЕЦ

Идеальный день для решения финансовых вопросов. Вы сможете найти способ поправить свое материальное положение.

КОЗЕРОГ

Романтичное приключение ожидает в этот день Козерогов. Кто-то признается вам в любви.

ВОДОЛЕЙ

Вас ждет насыщенный, увлекательный, полный событий день. Среди них будут и не самые приятные, но радуйте себя мыслью, что такого больше никогда с вами не произойдет. В любом случае, вы окажетесь на высоте.

РЫБЫ

Рыбы проведут день в кругу семьи и друзей за приятными разговорами и чаепитием.

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