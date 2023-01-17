Мужчину из Удмуртии осудят за попытку дачи взятки полицейскому

Мужчина хотел замять дело взяткой Фото: Архив КП

За попытку дачи взятки в Кезском районе осудят 52-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В октябре 2022 года пьяный мужчина ехал в соседнее село. В пути его остановили сотрудники ГИБДД. Они составили в отношении горе-водителя протокол об административном правонарушении. Чтобы избежать ответственности, мужчина решил дать взятку. В тот же день он приехал в отделение полиции и предложил одному сотруднику замять его дело за 50 тысяч рублей. Полицейский отказался. Но мужчина не стал так легко отказываться от своей идеи После этого он подложил эти деньги в нишу на двери служебного автомобиля того сотрудника. В конце концов его задержали.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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