Жители Можги продолжают жаловаться на отсутствие отопления

Коммунальную инфраструктуру возможно удастся отремонтировать в 2024 году. Фото: Игорь Асабин ВКонтакте

На 5 сутки после аварии в системе теплоснабжения в Можге власти обратили на нее внимание. И.о. вице-премьера по ЖКХ и инфраструктуре Удмуртии Игорь Асабин на своей странице ВКонтакте рассказал о работе по устранению протечек.

Напомним, 13 января в системе теплоснабжения произошла потеря давления. В результате без отопления остались жители микрорайонов Наговицынский, Вешняковский, Сельхозхимии, РЭС, а также жильцы дома №1 в мкрн. Чебершурский.

О новых протечках не сообщалось с 15 января. Котельную вновь растопили, но можгинцы продолжают жаловаться на холодные батареи.

«Причина этого может быть в том, что в трубах скопился воздух, который необходимо спустить - это задача управляющих компаний», – объяснил Асабин.

Отметим, что многие можгинцы жалуются на работу местных управляек. Если им все же удается дозвониться до своей УК, то там их отправляют в ЖКХ. А в ЖКХ разводят руками и говорят обратиться в управляющую компанию.

18 января пройдет встреча Асабина с руководством Можги и главами муниципальных образований, находящихся в красной зоне по состоянию теплосетей. Ситуацию детально разберут и обсудят дальнейшие действия.

И.о. вице-премьера по ЖКХ также добавил, что власти будут добиваться модернизации коммунальной инфраструктуры Можги в 2024 году.

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