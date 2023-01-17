Два человека пострадали в ДТП в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Утром 16 января недалеко от деревни Нижняя Пыхта Дебесского района произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
33-летний водитель ВАЗ 2104 врезался в попутно двигающуюся Ладу Гранту. После этого машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
Дорожная авария произошла на 328 км дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга». В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа получили травмы. Их госпитализировали. По факту происшествия проводится проверка.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Жители Можги продолжают жаловаться на отсутствие отопления
Льготников из Удмуртии обеспечат бесплатными лекарствами на 1,3 млрд рублей
На улице Холмогорова в Ижевске перекроют движение на 1 неделю