Погода в Ижевске на день: 18 января в городе облачно и до -14°С

День будет пасмурным Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня в столице Удмуртии будет облачно и пасмурно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем температура воздуха опустится до -14°С. Будет облачно с прояснениями. Ночью станет пасмурно, а столбик термометра не поднимется выше -13°С.

Хорошего вам дня!

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