Погода в Ижевске на день: 18 января в городе облачно и до -14°С

День будет пасмурным
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня в столице Удмуртии будет облачно и пасмурно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем температура воздуха опустится до -14°С. Будет облачно с прояснениями. Ночью станет пасмурно, а столбик термометра не поднимется выше -13°С.
Хорошего вам дня!
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Жители Можги продолжают жаловаться на отсутствие отопления
Льготников из Удмуртии обеспечат бесплатными лекарствами на 1,3 млрд рублей
На улице Холмогорова в Ижевске перекроют движение на 1 неделю