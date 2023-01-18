Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Удмуртии

Фото: Госавтоинспекция МВД по Удмуртии
18 января, примерно в 7:30 в Алнашском районе Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по региону.
35-летний водитель машины Toyota Land Cruiser при обгоне выехал на встречную полосу. Там он врезался в грузовик.
В результате ДТП водитель легковушки скончался. Его пассажир получил травмы. Сейчас он находится в больнице.
Фото: Госавтоинспекция МВД по Удмуртии
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