Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Удмуртии

Фото: Госавтоинспекция МВД по Удмуртии

18 января, примерно в 7:30 в Алнашском районе Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по региону.

35-летний водитель машины Toyota Land Cruiser при обгоне выехал на встречную полосу. Там он врезался в грузовик.

В результате ДТП водитель легковушки скончался. Его пассажир получил травмы. Сейчас он находится в больнице.

Фото: Госавтоинспекция МВД по Удмуртии

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