Аварию на коммунальных сетях в Можге рассмотрели на техническом совете в Правительстве Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

13 января на коммунальных сетях в Можге произошла авария, в результате которой жители сразу 5 микрорайонов грода лишились отопления. На 5 сутки после ЧП в правительстве провели по этому поводу технический совет, сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

На совещании присутствовали вице-премьер Игорь Асабин, руководитель Минстроя Удмуртии Ришат Ибрагимов и представители администраций муниципальных образований, а также управляющие компании.

Асабин отметил, что можгинцы до сих пор продолжают жаловаться на отсутствие отопления, несмотря на то, что котельную уже растопили. В правительстве объяснили это следующим образом. Из-за того, что отопление было долгое время выключено, жилые дома потеряли свое тепло и теперь им нужно время на восстановление. Но в целом, подаваемая температура полностью соответствует норме.

«С момента аварии, по данным Центра управления регионом, к нам поступило 113 обращений на эту тему. Важно работать с людьми, объяснять им ситуацию, быть в постоянном контакте с теми, кто остался без тепла. У нас есть уязвимые категории - пожилые люди, маломобильные граждане, многодетные малообеспеченные семьи. И здесь вопросы нужно решать точечно», – сказал вице-премьер.

Основной причиной аварии назвали сильную изношенность теплосетей города. На данный момент более 60% от них находятся в плачевном состоянии. Но в этом году ждать ремонта не стоит – подавать документы на участие в федеральной программе модернизации коммунальных сетей уже поздно. Асабин сказал, что стоит попытать удачи в следующем 2024 году.

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