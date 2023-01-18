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НовостиОбщество18 января 2023 6:02

Подачу отопления и горячей воды уменьшат в Ижевске из-за ремонта на тепловыводе ТЭЦ-2

На объекте устранят технические нарушения
Софья Кель
Работы будут идти почти сутки

Работы будут идти почти сутки

Фото: Мария Бакланова

С 8:30 18 января до 06:0019 января в домах Ижевска, которые подключены к ТЭЦ-2, ухудшится подача отопления и горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба филиала ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.

На теплопроводе ТЭЦ-2 устранят технические нарушения.

«Неотложные работы направлены на предотвращение рисков возникновения нештатной ситуации и на повышение надежности системы теплоснабжения города», – сказали в пресс-службе.

Перед жителями извинились за доставленные неудобства.

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