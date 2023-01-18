83-летняя женщина из Ижевска получила ожоги при приготовлении пищи

Сейчас бабушка находится в больнице. Фото: МЧС Удмуртии

17 февраля примерно в 18:50 в Ижевске от огня пострадала женщина, 1939 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пенсионерка готовила у себя дома в пятиэтажке на улице Коммунаров. По неосторожности у нее загорелись халат и платок. Бабушке удалось потушить одежду. После этого она дошла до соседей и позвала на помощь. Они вызвали пожарных и медиков.

Пенсионерку отвезли в больницу с ожогами различной степени.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подачу отопления и горячей воды уменьшат в Ижевске из-за ремонта на тепловыводе ТЭЦ-2

Службу благоустройства Ижевска оштрафовали за плохое состояние дорог в городе

Аварию на коммунальных сетях в Можге рассмотрели на техническом совете в Правительстве Удмуртии