83-летняя женщина из Ижевска получила ожоги при приготовлении пищи

Сейчас бабушка находится в больнице. Фото: МЧС Удмуртии
17 февраля примерно в 18:50 в Ижевске от огня пострадала женщина, 1939 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Удмуртии.
Пенсионерка готовила у себя дома в пятиэтажке на улице Коммунаров. По неосторожности у нее загорелись халат и платок. Бабушке удалось потушить одежду. После этого она дошла до соседей и позвала на помощь. Они вызвали пожарных и медиков.
Пенсионерку отвезли в больницу с ожогами различной степени.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Подачу отопления и горячей воды уменьшат в Ижевске из-за ремонта на тепловыводе ТЭЦ-2
Службу благоустройства Ижевска оштрафовали за плохое состояние дорог в городе
Аварию на коммунальных сетях в Можге рассмотрели на техническом совете в Правительстве Удмуртии