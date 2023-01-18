Ремонт в больнице №3 в Ижевске планируют закончить в марте

В больнице заменят систему автоматической пожарной сигнализации, сантехнику и двери. Фото: телеграм-канал Эльвиры Пинчук @elvira_pinchuk

Ремонт в ижевской Городской больнице №3 планируют завершить к концу марта. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Сейчас рабочие приступили к ремонту в помещениях стационара. В скором времени здесь будет находиться часть отделения травматологии вместительностью 25-27 коек. В ближайшие 2 с половиной месяца здесь сделают внутреннюю отделку помещений, а также заменят систему автоматической пожарной сигнализации, сантехнику и двери.

Отметим, что в прошлом году в больнице отремонтировали детское инфекционное отделение, начали обновлять входную группу взрослой поликлиники и уложили новый асфальт в больничном городке.

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