Бывший молодой человек украл у девушки из Ижевска 2 300 долларов США

Мужчина украл деньги, когда девушка уехала из города Фото: Константин ИВШИН

25-летний безработный ижевчанин подозревается в краже 2 300 долларов США у своей бывшей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Эти деньги являлись личными накоплениями 22-летней девушки. Ранее она жила вместе с молодым человеком. В августе прошлого года ижевчанка уезжала из города и оставила квартиру под присмотром мужчины. Он воспользовался вседозволенностью и украл накопления девушки. Осенью пара рассталась, и мужчина съехал из квартиры. Через некоторое время ижевчанка решила проверить сбережения и обнаружила пропажу. Отметим, что согласно курсу рубля к доллару, украденная сумма превышает 150 тыс. рублей (18.01.23 USD/RUB – 68,7578).

Девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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