24-летний житель Ижевска склонял несовершеннолетнюю девушку к употреблению наркотиков

Мужчина показал девушке, как курить наркотики Фото: Архив КП

24-летний ижевчанин предстанет перед судом за склонение несовершеннолетней к употреблению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В июне 2022 года молодой человек склонил несовершеннолетнюю девушку к курению наркотиков, показав ей как это делать.

Уголовное дело по статье «Склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетнего» направили в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит от 10 до 15 лет в колонии.

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