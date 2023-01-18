Воду в купели на пруду в Ижевске уже освятили

Купель закроют 20 января Фото: Эдуард КАРИПОВ

Вода в купели на ижевском пруду уже прошла чин великого освящения. Как сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, священное действо провел протоиерей Роман Воскресенских.

Купель уже готова для посещения. Помимо освящения воды, здесь уже подготовили безопасный спуск и 2 обогреваемые палатки для переодевания.

Ижевчане и гости города могут поучаствовать в крещенских купаниях с 18:00 18 января и весь день до 24.00 19 января. 20 января купель закроют.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» собрала список работающих купелей по всей Удмуртии, а также поделилась погодой и правилами безопасности.

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