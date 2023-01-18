За минувшие сутки в Удмуртии выявили 86 случаев заражения коронавирусом

Более 30 больных в Ижевске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 18 января по республике выявили еще 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали в 17 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 31 больного выявили в Ижевске. 28 очагов заражения отметили в семьях. Среди пациентов 13 детей до 14 лет и 21 взрослый старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 5,76 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия.

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