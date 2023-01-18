Онкологические десанты возобновляют свою работу в Удмуртии

Врачи отправятся в 6 районных больниц Фото: Архив КП

Весной этого года в Удмуртии возобновят свою работу онкологические десанты. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Специалисты отправятся в районные больницы 6 городов Удмуртии. 31 марта они отправятся в Можгу, а 19 марта – в Глазов. Летом состоится только одна поездка. 2 июня врачи отправятся в Сарапульскую городскую больницу. И сразу 3 поездки оставили на осень. 22 сентября медики поедут в Воткинскую районную больницу, 6 октября – в Игринскую, а 17 ноября – в Увинскую.

Чтобы попасть на прием в онкодесант необходимо заранее записаться в поликлинике, а также подготовить пакет документов, в том числе анализы и исследования.

Также будут проводиться лекции и конференции, на которых молодым специалистам будут объяснять, как выявлять злокачественные новообразования и корректировать осложнения после лучевой терапии, химиотерапии, а также грамотно и своевременно проводить диспансерное наблюдение онкологических пациентов.

Отметим, что в прошлом году специалисты онкодесанта осмотрели 1 170 человек, у 373 из которых выявили подозрения на злокачественные новообразования.

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