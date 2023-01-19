Погода в Ижевске на 19 января: до -11 °С и без осадков

В Ижевске обещают переменную облачность. Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии прогнозируют переменную облачность. Осадков синоптики не обещают. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха -9…-11 °С. Ветер южный 3-8 м/с.
Ночью температура воздуха -14 … -16 °С. Осадков не ожидается.
На дорогах сохранится гололедица!
Хорошего вам дня!
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ночь, улица, фонарь, аптека: 14 красивых фото с уличными светильниками столицы Удмуртии
Не верьте Анфиске: бывший директор зверинца в Ижевске рассказал, почему не стоит заводить дома обезьяну
Штраф до 200 тысяч рублей за продажу лекарств без рецепта могут ввести в России