Погода в Ижевске на 19 января: до -11 °С и без осадков

В Ижевске обещают переменную облачность. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии прогнозируют переменную облачность. Осадков синоптики не обещают. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха -9…-11 °С. Ветер южный 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха -14 … -16 °С. Осадков не ожидается.

На дорогах сохранится гололедица!

Хорошего вам дня!

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