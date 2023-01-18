Штраф до 200 тысяч рублей за продажу лекарств без рецепта могут ввести в России

В Госдуме прокомментировали эту идею Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за продажу лекарств без рецепта. Автором идеи стала сенатор Ирина Рукавишникова.

Недобросовестным фармацевтам придется заплатить до 20 тысяч рублей за продажу медикаментов без рецепта, а юридическим лицам – до 200 тысяч рублей. Кроме того, фармацевты могут лишиться права работать в аптеке на срок от полугода до года.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов прокомментировал эту идею. В своей беседе с RT он отметил, что такая бесконтрольная продажа антибиотиков может вызвать устойчивость организма человека к их воздействию. Он отметил, что такое самолечение вредит безопасности и здравоохранению в стране. Но в то же время Леонов сказал, что люди идут в аптеку за лекарствами без рецептов потому что не хотят тратить время на больницы. Да и тем более, мало кто интересуется последствиями злоупотребления антибиотиками. Поэтому многие люди просто не знают к чему ведет продажа лекарств без рецепта.

«Я считаю, что штрафы в этом отношении никаким образом не повлияют на ситуацию и лишь вызовут негатив как у людей, так и у фармацевтического сообщества», – сказал Леонов.

Напомним, ранее жители Удмуртии отметили пропажу многих антибиотиков из местных аптек. «Комсомолка» прошлась по городу и выяснила, что пропало, что с этим делать и в чем вообще причина.

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