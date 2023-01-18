В 56 домах Сюмсинского района 20 часов не работала холодная вода

Руководителю ЖКХ вынесли представление Фото: Мария Бакланова

В Сюмсинском районе Удмуртии местные власти 20 часов не реагировали на отсутствие подачи холодной воды местным жителям. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство проверило МУП «ЖКХ «Сюмсинское» на факт исполнения законодательства в сфере жилищно – коммунального хозяйства. Дело в том, что на водопроводной сети в районе произошла авария. Из-за 56 домов на ст. Пижил в течение 20 часов остались без холодной воды. Все это время власти не приняли должных мер для устранения неполадок.

Прокурор вынес руководителю местного ЖКХ представление.

Подачу холодной воды восстановили только после вмешательства прокуратуры. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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