14-летняя девочка из Удмуртии перевела более 80 000 рублей мошенникам

Оказалось, что аккаунт подруги взломали. Фото: архив

В полицию обратилась 40-летняя жительница Игринского района Удмуртии. Она заявила, что у нее украли деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина рассказала, что ее 14-летней дочери пришло сообщение от подруги в социальной сети. Она попросила у нее в долг 1999 рублей.

Девочка перевела указанную сумму денег своей подруге через мобильное приложение.

Вскоре ей пришло сообщение о том, что деньги не пришли. Дочь потерпевшей совершила повторный перевод денежных средств на указанный счет.

После этого ей снова пришло сообщение о том, что операция не прошла и для перевода нужно указать код, который придет на телефон. Девочка последовала указаниям и несколько раз ввела коды, которые ей пришли.

В результате со счета матери списали 83 000 рублей.

Оказалось, что аккаунт подруги взломали и никаких денег она не просила.

В возбуждено уголовное дело.

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