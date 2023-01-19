На вокзале Ижевска установили сервис электронной очереди

Пассажиры выбирают нужную им услугу, а система автоматически направит их в ближайшую свободную кассу. Фото: сайт Администрации Ижевска

На Ижевском ЖД вокзале появилось оборудование сервиса электронной очереди. Об этом сообщает Администрация Ижевска с ссылкой на gzd.rzd.ru.

В кассовом зале подключили два терминала, где можно получить талончик. Специальные информационные табло направляет пассажиров к нужной кассе. Также людей приглашают за билетом в аудио-формате.

Система электронной очереди помогает распределить нагрузку между кассами, что ускоряет работу и экономит время пассажиров.

В системе операции разделены: покупка или возврат билета, оформление групповой поездки, багажной квитанции, получение справки и др. Для каждой выделено определенное количество времени на выполнение. Пассажиры выбирают нужную им услугу, а система автоматически направит их в ближайшую свободную кассу.

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