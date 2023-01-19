Новая эндоскопическая аппаратура поступила в межрайонную больницу в Глазове

Фото: Глазовская межрайонная больница ВКонтакте

В Глазовскую межрайонную больницу поступила новая эндоскопическая аппаратура. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

В больнице появились 4 видеоэндоскопических системы, 4 видеогастроскопа, 4 видеоколоноскопа, бронхоскоп и аргоноплазменный электрокоагулятор. С помощью нового оборудования врачи смогут на ранних этапах выявить новообразования и патологии в организме пациентов. Исследование на этой аппаратуре ведется визуально. Также становятся доступны фото и видеозапись. Используя эту аппаратуру, врачи смогут остановить желудочно-кишечное кровотечение, удалить доброкачественную опухоль и инородное тело.

С начала года на этой аппаратуре уже выявили 4 злокачественных новообразования желудка и три случая опухолей бронхов.

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