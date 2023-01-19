Прокуратура Удмуртии проверит обстоятельства коммунальной аварии на теплосетях в Можге

В городе произошли прорывы на теплотрассах. Фото: Игорь Асабин ВКонтакте

Можгинский межрайонный прокурор проводит проверку по факту длительного отсутствия отопления в домах Можги. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия».

Напомним, 13 января в Можге произошел настоящий коммунальный коллапс. Сразу 5 микрорайонов города остались без отопления из-за аварии на коммунальных сетях. В общих цифрах это 79 многоквартирных домов, а также 12 социально-значимых объектов. Отметим, что это 11,6 тысяч можгинцев при том, что население Можги составляет 44 тысячи человек. Это буквально четверть жителей города.

17 января, на 5 сутки после ЧП в правительстве прошел технический совет, на котором власти обсудили возможные причины произошедшего и решение этой проблемы. На совещании и.о. вице-премьера Игорь Асабин сообщил, что по данным Центра управления регионом, за это время 113 человек позвонили с жалобами на низкие температуры в домах.

Депутат госсовета Удмуртии Рашит Абашев винит в происшествии «Можгинскую УК», которая этим летом отчиталась о готовности к отопительному сезону. Он отметил, что сейчас готовит депутатский запрос в Можгинскую межрайонную прокуратуру по проверке деятельности управляющей компании.

«Необходимо с помощью прокуратуры проверить, как проходила передача объектов, кто проводил их приемку перед зимним сезоном. Виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности. И считаю, что нужны более жесткие требования к приемке объектов ЖКХ перед отопительным сезоном», – сказал депутат.

Причины аварии на теплосетях будет выяснять специальная комиссия. Но на техническом совете чиновники уже отметили одну из самых основных проблем в системе – сильная изношенность теплосетей. Более 60% из них находятся в плачевном состоянии. Эту проблему будут решать с помощью федеральной программы модернизации коммунальных сетей. В 2023 году республика получит на это 200 млн рублей, а в 2024 году – 800 млн. Асабин попросил местных властей подготовить документы для участия в программе в следующем году.

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