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НовостиПроисшествия19 января 2023 6:04

Уголовное дело возбудили по факту наезда автогрейдера на маму с 3-летним ребенком в Удмуртии

Девочка скончалась на месте, а мать – госпитализировали
Софья Кель
Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Вечером 18 января в селе Большая Уча Можгинского района автогрейдер насмерть сбил 3-летнюю девочку, а также травмировал ее 26-летнюю мать. По этому факту в прокуратуре Удмуртии возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Мама с ребенком шли по обочине дороги, когда на них наехала снегоуборочная машина. Автогрейдер двигался задним ходом. В результате маленькая девочка скончалась на месте, а ее мать госпитализировали.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование и работа на месте происшествия контролируется прокуратурой.

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